На Житомирщині дев’ятьох підозрюваних у крадіжці 30 кг золота звинуватили у бандитизмі

На Житомирщині учасників злочинної групи у складі 9 осіб, яких підозрюють у крадіжці 30 кг золота у вінницьких підприємців, звинуватили у бандитизмі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, усім учасникам злочинної групи 5 січня повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, у тому числі за ознаками злочину, передбаченого ст. 257 КК України (бандитизм).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з 2015 року по грудень 2017-го діяла банда, яка з метою незаконного заволодіння чужим майном скоювала напади на підприємства, установи, організації та окремих громадян», - розповіли у прокуратурі.

Зокрема, учасники банди у листопаді 2017 року на автодорозі «Житомир-Могилів-Подільськ» у селищі Гришківці Бердичівського району Житомирщини вчинили розбійний напад на автомобіль приватних підприємців, незаконно заволоділи цінностями і зброєю потерпілих на загальну суму понад 7,2 млн грн.

Зазначається, що досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області, триває.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2017 року суд взяв під варту 9 нападників, які підозрюються у крадіжці 30 кг золота у вінницьких підприємців на Житомирщині. Зловмисників затримали під час чергового пограбування у Запоріжжі – це сім жителів Одещини та два жителя Запорізької області та доставили у Житомир.

19 листопада у Бердичівському районі Житомирської області невідомі, застосувавши автоматичну зброю, напали на автомобіль Volkswagen Tiguan, в якому двоє підприємців перевозили з Києва до Вінниці близько 30 кг ювелірних виробів із золота.

Унаслідок розбійного нападу особи заволоділи майном підприємців, а саме, ювелірними виробами, нарізним карабіном марки «ФОРТ 202» та автомобілем Volkswagen Tiguan. Один з потерпілих, який намагався чинити опір нападникам, отримав вогнепальне поранення у ногу.