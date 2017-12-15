Суд узяв під варту нападників які підозрюються у крадіжці 30 кілограмів золота (відео)

У Житомирі взято під варту групу осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів на підприємців та викраденні ювелірних виробів на 15 млн грн. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні за клопотанням, погодженим із прокуратурою області, Корольовським судом Житомира обрано запобіжні заходи групі осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, зокрема, розбою, поєднаного з проникненням у житло. Зокрема, ухвалою суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 9-м особам без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, цих нападників затримали під час чергового пограбування.

Про це 14 грудня на брифінгу у Житомирі повідомили начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко та заступник прокурора області Віталій Мякішев.

Вони розповіли, що затримання зловмисників відбулося у Запоріжжі і за оперативною інформацією, було затримано дев’ятеро осіб – це сім жителів Одещини та два жителя Запорізької області.

За даними правоохоронців, усі затримані віком від 29 до 55 років, причому п’ятеро з них вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності. Зловмисників зловили перед скоєнням чергового пограбування приватного помешкання. У них вилучено гроші, золото, частину якого вони вже встигли переплавити. Експертиза наразі встановлює, чи має це вилучене золото відношення до викраденого у вінницьких підприємців.

Крім того, у зловмисників вилучили підроблені документи, пістолети різних модифікацій, пристрої для відстрілу гумових куль, автомат, гранати з підривачами, кайданки, ножі, балаклави, наліпки та шеврони з надписом «поліція», готівку, точна сума якої не уточнюється. Окрім цього, вилучено золоті прикраси різного ґатунку, бирки до ювелірних виробів, товарні чеки на значні суми, автомобілі та інше.

Як прозвучало на брифінгу, зловмисники діяли організовано, часто міняли автомобілі – одні залишали, а інші купували.

Решту подробиць цієї резонансної справи правоохоронці не розголошують з огляду на таємницю слідства, оскільки розслідування справи триває та проводяться слідчі й розшукові дії.

Затриманих доставили у Житомир.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня у Запорізькій області правоохоронці затримали групу нападників, які підозрюються у пограбуванні вінницьких підприємців.

19 листопада у Бердичівському районі Житомирської області невідомі, застосувавши автоматичну зброю, напали на автомобіль Volkswagen Tiguan, в якому двоє підприємців перевозили з Києва до Вінниці близько 30 кг ювелірних виробів із золота вартістю понад 15 млн грн.

Унаслідок розбійного нападу особи заволоділи майном підприємців, а саме, ювелірними виробами, нарізним карабіном марки «ФОРТ 202» та автомобілем Volkswagen Tiguan. Один з потерпілих, який намагався чинити опір нападникам, отримав вогнепальне поранення у ногу.