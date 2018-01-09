​18 січня Житомирський обласний краєзнавчий музей долучиться до міжнародного флешмобу - селфі у музеї

Житомирський обласний краєзнавчий музей 18 січня долучиться до міжнародного флешмобу – селфі у музеї.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради. Там нагадали, що таку акцію у музеї проведуть вже вдруге.

"Цього дня у краєзнавчому музеї можна буде безкоштовно зробити селфі на фоні будь-якого експонату. У подальшому необхідно опублікувати фото у Facebook, додавши хештег #MuseumSelfie, а також хештег того музею, де було зроблено селфі - #kraeznavchiymuseum", - сказано у повідомленні.

Таким чином музей не залишиться осторонь міжнародних акцій і долучиться до світового музейного тренду.

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"Цей флешмоб покликаний привернути увагу до музеїв, їхніх колекцій, зокрема, до обласного краєзнавчого музею, а також розширити коло його відвідувачів. Для молоді музейне селфі - це насамперед розвага, коли можна проявити креативність, а для музею – це додаткова можливість продемонструвати музейні експонати, привернути до них увагу через соціальні мережі», - цитує прес-служба облради директора музею Романа Насонова.

Автору найкреативнішого фото організатори акції обіцяють подарунок. Результати конкурсу оголосять 23 січня.

Нагадаємо, 18 січня відзначається Міжнародний день музейного селфі.