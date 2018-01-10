Аброськін про стан здоров'я Россошанського: фізично сильніший за мене

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін зазначає, що підозрюваний у вбивстві адвоката Ірини Ноздровской Юрій Россошанський повністю визнає свою провину, але вважає, що він "ніколи не розкається".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Коли були отримані всі дані, - не лише протоколи допиту, не лише свідчення, а й технічні можливості, й було проведено низку негласних слідчих дій - нам дало підстави затримати підозрюваного", - сказав він.

Аброськін додав: "Я особисто з ним розмовляв, він свою провину визнає повністю, він дав згоду на відтворення на місці, він повністю вказав місце й механізм нанесення тілесних ушкоджень, який збігається за своїм характером, і який ми розуміємо в результаті проведення судово-медичного дослідження".

Читайте такожАброськін: на тілі Ноздровської виявлені сліди ДНК Россошанського

Крім того, він зазначив, що деякі люди звертали увагу на те, що Россошанський нібито не міг скоїти цей злочин через свій вік.

"Це фізично розвинена людина. Це, напевно, я в цьому віці вже буду нікчемним... А цей громадянин, напевно, фізично сильніший за мене та інших людей, тут присутніх", - сказав Аброськін.

За його словами, Россошанський "визнав свою провину із самого початку, коли вже був затриманий, під тими доказами, які йому пред'явили".

"Я думаю, він не до кінця усвідомлював, що він все-таки зробив. І вже в бесіді з ним я зрозумів, що він ніколи не розкається. Розкаяння й визнання провини - це різні зовсім історії", - додав представник поліції.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, знайшли в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою в убивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається в скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.