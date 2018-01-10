Ноа-Габ, Аристотеліс та Емісія: в Мін'юсті розповіли, як кияни називали дітей у 2017 році

У Києві за 2017 рік народилось близько 36 000 дітей. З попереднього року ці показники майже не змінились, 36 722 дитини у 2016 році.

Як повідомляє головне територіальне управління юстиції в Києві, найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена - Софія, Злата, Єва, Катерина, Анастасія, Аліса, Анна, Єлизавета, Поліна, Каріна, Вероніка, Мілана, Кіра, Соломія.

До рідкісних імен належать - Анфіса, Асфея, Айоланта, Квітка-Наталія, Лелея, Лісана, Міланія, Мірабелла, Рафаелла, Радомера, Жва-Федоріка, Юнона, Мелодія, Шантай, Елеонора, Домініка, Емісія, Ліка, Аоіра, Афіна, Віола, Ельза, Глорія.

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При виборі імені для хлопчиків батьки найчастіше віддавали перевагу іменам - Артем, Іван, Максим, Марк, Дмитро, Михайло, Олександр,Тимофій, Владислав, Матвій, Ілля, Андрій.

Серед рідкісних імен хлопчиків популярні наступні: Аристотеліс, Всеволод, Емануель, Міхей, Ангел, Орі, Ноель, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремір, Адольф, Антип, Ернст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

Маловживані імені у 2017 році були Мирон, Борис, Захар та Всеволод.

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