Торік у дитячих садах Житомирщини створили 400 додаткових місць - ОДА

У 2017 році у дитячих садах Житомирщини створили 400 додаткових місць.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління освіти і науки ОДА.

"У 2017 році створили 400 додаткових місць у дитячих садках Житомирської області",- сказано у повідомленні.

Загалом на території області у 2017 відновили 2 дитячі садки та 2 реконструювали, відкрили у пристосованому приміщенні – 1, створили 3 навчально-виховні комплекси та відкрили 8 додаткових груп у працюючих дитсадках, що дало можливість створити 400 додаткових місць для дітей.

І в цьому році у регіоні планують створити ще більше місць для дошкільного виховання дітей.

Зокрема, планується добудова 6 дитячих садків, окремих навчально-виховних комплексів, реконструкція закладів із метою відкриття додаткових груп, відновлення роботи непрацюючих дитсадків, відкриття додаткових груп.