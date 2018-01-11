Русское Радио-Україна викрили у недотриманні мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на підставі моніторингу дотримання мовних квот призначила позапланову перевірку «Телерадіоорганізації «Русское Радио» - Україна», повідомила прес-служба регулятора.

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«Моніторингом ефіру радіостанції 4 грудня 2017 зафіксовано ознаку порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка ведення програм державною мовою становила 52%», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що після проведення перевірки Національна рада ухвалить відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2016 року набрав чинності закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Згідно з цим документом, частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій має становити не менш як 25% у проміжках часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 і 22.00, а частка ведення передач українською мовою має становити не менш як 50%. З 8 листопада 2017 року ці норми збільшилися до 30% і 55% відповідно.

Восени радіо "Люкс ФМ" оштрафували на 50,5 тисяч гривень за недотримання мовних квот.