На Житомирщині провели фестиваль колядок та щедрівок "Різдвяна гостина запрошує"

11:05, 13 січня 2018
Суспільство
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Загалом участь у фестивалі взяли 125 чоловік, з них 25 дитячих колективів та 3 дорослих.

На Житомирщині провели фестиваль колядок та щедрівок / фото zt.gov.ua

Вчора на Житомирщині провели фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна гостина запрошує». Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбувся 12 січня у Ємільчинському Будинку культури.

На фестиваль, окрім його учасників,  прибули також керівники обласної ради та району, мешканці Ємільчинської  громади.

Щедрували  та колядували  фольклорні колективи та виконавці Ємільчинщини. Загалом участь у фестивалі взяли 125 чоловік, з них 25 дитячих колективів та 3 дорослих.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, серед іншого, на фестивалі  було врученопо свідчення та нагрудні знаки «Мати-героїня» шістьом багатодітним матерям, які виховали п’ять і більше дітей, створили їм належні умови для  інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Вручаючи відзнаки, голова обласної ради Володимир Ширма привітав матерів з отриманням державних нагород та подякував їм за материнський подвиг.

«Нехай діти завжди тішать своїх матерів увагою, добрим та щирим словом, віддаючи любов, з якою їх виростили та виховали», - сказав, зокрема,  він.

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Теги: #фестиваль на Житомирщині#фестиваль Різдвяна гостина запрошує#фестиваль колядок та щедрівок