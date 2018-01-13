Вчора на Житомирщині провели фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна гостина запрошує». Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбувся 12 січня у Ємільчинському Будинку культури.

На фестиваль, окрім його учасників, прибули також керівники обласної ради та району, мешканці Ємільчинської громади.

Щедрували та колядували фольклорні колективи та виконавці Ємільчинщини. Загалом участь у фестивалі взяли 125 чоловік, з них 25 дитячих колективів та 3 дорослих.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, серед іншого, на фестивалі було врученопо свідчення та нагрудні знаки «Мати-героїня» шістьом багатодітним матерям, які виховали п’ять і більше дітей, створили їм належні умови для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Вручаючи відзнаки, голова обласної ради Володимир Ширма привітав матерів з отриманням державних нагород та подякував їм за материнський подвиг.

«Нехай діти завжди тішать своїх матерів увагою, добрим та щирим словом, віддаючи любов, з якою їх виростили та виховали», - сказав, зокрема, він.