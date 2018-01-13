Напередодні морозів і снігопадів на Дніпропетровщині відкрили пункти обігріву

Вже з неділі 14 січня очікується помітне зниження температури повітря в Україні і на Дніпропетровщині зокрема. У зв'язку з цим в області розгорнули 200 стаціонарних пунктів обігріву.

Про це повідомило управління цивільної оборони ДніпрОДА, пише "Дніпро вечірній".

В основному вони розташовані в приміщеннях територіальних центрів соцзахисту, медичних закладів, будинків культури та вокзалів.

Читайте такожУ Житомирській області діють пункти обігріву - ОДА

Зауважимо, що з понеділка 15 січня очікуються снігопади, а за повідомленням Укргідрометеоцентру Миколи Кульбіди 18 січня через центральну частину України будуть проходити активні циклони, які призведуть до значного посилення вітру і випадання сильних опадів.

Погодні умови будуть ускладнені коливаннями температури в районі 0 градусів, і відповідно переходами снігу в дощ, обледенінням.