Водійка львівського трамвая стала відомим блогером (відео)

Львівська водійка трамвая Лідія Филипчук вже чотири роки знімає кліпи про свою роботу у трамвайному депо, про веселих пасажирів, тварин на вулицях і водіїв-порушників та викладає їх на YouTube.

Як повідомляє 24 канал, вона мріє про популярність і тисячІ підписників, але вже зараз є знаменитістю серед водіїв. Адже до її об'єктива потрапляє кожен автомобіліст, який перешкоджає руху трамвая номер два.

Щодня телефон Лідії Филипчук ловить різноманітні кадри: трамвай з його інтер'єром, цікаві події у Львові чи просто красива архітектура. Потім жінка викладає їх у власний блог на YouTube. Каже: найчастіше у об'єктив потрапляють водії-порушники.

На відео знімає жінка і розповіді про свою, на перший погляд, пересічну роботу.

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Ідея знімати відео за кермом прийшла до пані Лідії спонтанно – після подарованого друзями фотоапарата. Згодом придбала собі смартфон. І тепер користується тільки ним.

"Ну, зареєструвалася в соціальних мережах, в YouTube створила свій канал, і останні три чотири роки, я вже й забула, в мене десь до 2000 публікацій", – зазначила блогерка.

Сама ж Лідія Филипчук мріє про щонайменше сто тисяч підписників на ютубі. Для них вона вже навчилася накладати музику на відео. Але хоче створювати ще й майже-кіно про "Депо" і водіїв-порушників, про тварин і веселих пасажирів.