Не всі тарифи на внутрішньообласних маршрутах Житомирщини є обґрунтованими – ОДА

Не всі тарифи на внутрішньообласних маршрутах Житомирщини є обгрунтованими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА.

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«Перевірка розрахунків щодо підвищення тарифів на внутрішньообласних маршрутах розпочалася – є ряд неточностей та цифри, які взяті «з неба»», - цитує прес-служба ОДА начальникауправління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Романа Крисюка.

За його словами, зараз в області ретельно вивчають пасажиропотік та перевіряють обґрунтованість кожного тарифу. «Є багато питань до тих розрахунків. Перевірка вже розпочата і триває. Зараз ми збираємо по кожному перевізнику таку інформацію. Також іде перевірка пасажиропотоку, від якого теж залежить вартість проїзду», – зазначаєКрисюк.

За його словами, в облдержадміністрації відбулася нарада із усіма перевізниками області, де їх попередили – Житомирська ОДА розриватиме договори з тими, хто незаконно підвищив тарифи

«До 2015 року була Постанова Кабінету Міністрів України, яка давала повноваження обласній адміністрації встановлювати або регулювати ціни на тарифи на проїзд у приміському та міжміському внутрішньообласному транспорті. У 2015 році відповідною Постановою № 240 були скасовані ці повноваження і, по суті, з цього ж року обласна адміністрація не регулює це питання. Перевізник самостійно, відповідно до методичних рекомендацій та методики розрахунку тарифу, обраховував і вводив у дію шляхом інформування організатора пасажирських перевезень. Відповідний тариф має бути обґрунтованим», – нагадав водночас Крисюк.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині перевіряють розрахунки тарифів на маршрутах приватних перевізників. Усі ці заходи проводяться через те, що в області з початку цього року окремі перевізники підвищили вартість проїзду на деяких маршрутах. Де саме і наскільки зросла ця вартість, і встановлюють фахівці.