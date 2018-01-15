На Житомирщині відбувся благодійний новорічно-різдвяний концерт майстра-виконавця Волівача

Вчора на Житомирщині на Василя в селі Меделівка Радомишльського району відбувся благодійний концерт співака й композитора Василя Волівача.

Читайте такожУ Житомирі католики провели театралізовану святкову ходу "Трьох Царів" (відео)

Як повідомили УНІАН організатори концерту, захід провели в рамках відзначення в області новорічно-різдвяних свят. Під час концерту прозвучали українські народні пісні та твори відомих композиторів.

Наостанок присутні під музичний супровід заспівали "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

Співи лунали під супровід традиційних українських народних інструментів, виготовлених за оригінальними авторськими конструкціями.

Зібрані під час концерту кошти будуть направлені для потреб учасників АТО на передову.

«Доброзичлива атмосфера, діалог автора з глядачами принесли в серце кожного краплину святкового настрою. Прекрасний концерт! Ми мусимо повертати українське українцям» , - розповіла УНІАН учасниця заходу Марія Матюшенко.

Довідка УНІАН. Василь Волівач – майстер зі створення народних інструментів, виконавець у власному стилі "extreme street folk style Ukraine". У його творчому доробку - багато драйвових інструментальних обробок популярних українських народних пісень.