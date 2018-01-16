Названо причину смерті безхатька під стінами київської лікарні (фото, відео)

Поліція має намір закрити кримінальне провадження за фактом смерті безхатька під стінами київської лікарні. Правоохоронці не виявили ознак злочину.

"Проведеним вже розтином тіла встановлено, що причина смерті – переохолодження, тому кримінального характеру в цій події немає. Ніякої медичної допомоги вказана особа не потребувала", - пояснив керівник слідчого відділу Деснянського управління поліції Києва Роман Трьомсин, передає ТСН.

Особу померлого досі не встановлено. На вигляд йому було близько 45 років. Чоловік помер на відстані півсотні метрів від приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги. "Цей технічний або будівничий закуток, на жаль, не дав змогу вчасно помітити людину", - пояснив заступник головного лікарі Олександр Береговий.

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Разом із тим медики відкидають звинувачення в тому, що вони нібито через відсутність грошей відмовили безхатьку в допомозі. "Ви бачите наш контингент. Ви бачите, що тут зараз є безхатьки і їм надається допомога. До лікарні дійсно привозять дуже багато бомжів, їм нікуди йти. І вони просто лишаються на території лікарні. Це дуже велика проблема", - стверджує голова громадської наглядової ради медичного закладу Анатолій Велімовський.

За словами медиків, протягом минулого року в стінах лікарні надали допомогу кільком тисячам безхатьків. Журналістам відкрили коридори та сходи закладу, де й у ці дні можна було побачити тих, кому більше немає куди йти.

"Тут нормально, тут краще, тепло", - пояснив Петро з Молдови, котрий періодично приходить до лікарні грітися, а санітарки пригощають його гарячим чаєм. Іншому молодому чоловікові навіть пропонували роботу, однак він відмовився.

"У санітарок багато роботи, допоможи – ми тобі заплатимо. Він не буде працювати, йому краще випросити, гроші дадуть – купить "Глоду" і буде лежати", - пояснила сестра приймального відділення Вікторія Швед.

Нагадаємо, 13 січня портал dtp.kiev.ua повідомив, що у Києві на вулиці Братиславській під стінами лікарні швидкої допомоги помер безхатько, якого відмовилися лікувати.

Повідомлялось, що чоловік з травмами від побиття прийшов до лікарні. Але через деякий час його мертве тіло помітили біля стіни лікарні.

Лікарня у Києві, біля якої було знайдене тіло безхатченка, заявляє, що чоловік не звертався по медичну допомогу.