Бійців ЗСУ годуватиме та сама особа, що й за часів Януковича - ЗМІ

Міністерство оборони укладе угоду про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ на загальну суму 294,13 мільйона гривен з компанією, власники якої були найбільшими постачальниками харчів для армії ще за часів Януковича.

Про це повідомляєть "Наші гроші".

ТОВ "Військторг" годуватиме солдатів Кропивницького та Львівщини.

На виграних цією фірмою двох тендерах формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становила 2% і 5%.

Як повідомляє видання, на кожному з них чотири-п’ять учасників пропонували на 2-18% нижчі ціни, але їх відхилили: через претензії до документів або взагалі без пояснення причин.

Читайте такожХробаки і таргани: Матіос показав, чим годують курсантів у Харківському університеті Повітряних сил (фото)

Київський "Військторг" зареєстровано в червні 2015 року на одеситку Ольгу Матковську. Зараз ним володіють Андрій Усенко і Валентин Повар, а директором є Олександр Савченко.

Усенко керував ТОВ "Провідна продовольча компанія ЗС", "Адмет Груп" та скандальними "паливними" тендерними прокладками "Інтертрейд Ойл" і "Фінанс Менеджмент" із "єнакієвської" групи фірм, які були найбільшими постачальниками харчів для армії ще за часів Януковича.

Із травня 2016 року "Військторг" отримав підрядів принаймні на 1,32 млрд грн, а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ "Транс Логістик Центр" із цієї ж групи "єнакієвських" фірм.