На десять метрів вище головної ялинки країни: харківська ялинка може потрапити в книгу рекордів України (відео)

Висота ялинки за попередніми підрахунками 38 з половиною метрів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Це майже на десять метрів вище головної ялинки країни. Сьогодні після обіду рекордну висоту фіксуватимуть представники книги рекордів України.

Цей рекорд ялинка утримує вже п'ятий рік поспіль.