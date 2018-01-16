На десять метрів вище головної ялинки країни: харківська ялинка може потрапити в книгу рекордів України (відео)
13:39, 16 січня 2018Суспільство
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Цей рекорд ялинка утримує вже п'ятий рік поспіль.
Висота ялинки за попередніми підрахунками 38 з половиною метрів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Це майже на десять метрів вище головної ялинки країни. Сьогодні після обіду рекордну висоту фіксуватимуть представники книги рекордів України.
Цей рекорд ялинка утримує вже п'ятий рік поспіль.
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