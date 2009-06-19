Київ і Варшава обговорюють додаткові поставки газу до Польщі

Уряди України та Польщі обговорюють можливість здійснення додаткового постачання природного газу в Польщу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам віце-прем`єр-міністри України та Польщі Григорій НЕМИРЯ і Вольдемар ПАВЛЯК сьогодні після завершення засідання міжурядової українсько-польської комісії з торговельно-економічної співпраці.

«Ми обговорювали різні варіанти у зв`язку з новою ситуацією, яка виникла внаслідок змін у контрактах (відмови від посередника в постачаннях газу – УНІАН). Це дуже важливо, оскільки це питання стабільності постачання, транзиту та споживання газу», – сказав Г.НЕМИРЯ.

Крім того, віце-прем`єр України повідомив, що зараз розглядається питання активізації участі польських компаній у розвідці і розробці газових родовищ для збільшення обсягу видобування природного газу на території України.

«Ми хочемо збільшити видобування, і тоді (буде вирішено – УНІАН) питання такого балансу та пошук взаємоприйнятного результату, вигідного і для Польщі, і для України», – пояснив він.

Своєю чергою В.ПАВЛЯК повідомив, що одна з польських компаній уже має позитивний досвід у сфері пошуку та експлуатації газових родовищ.

«І ми хочемо, щоб ця діяльність була продовжена. Крім того, тривають переговори між українськими та польськими компаніями про постачання газу. Ми бажаємо всього найкращого цим проектам, але ми не підмінятимемо собою компанії в цих переговорах. У нас є така приказка – тихіше їдеш, далі будеш», – сказав віце-прем`єр Польщі.

Довідка УНІАН. Польща споживає щороку близько 14 млрд. кубометрів природного газу. Тим часом імпорт газу безпосередньо з РФ становить 6,2 млрд. кубометрів на рік, власне видобування газу – 4,2 млрд. кубометрів. Транзитом до Німеччини через Польщу йде 30 млрд. кубометрів газу.

Підписані 19 січня ц.р. домовленості між РФ і Україною щодо газу, досягнення яких дало змогу відновити перерваний на початку січня транзит "блакитного палива" до Європи українською територією, передбачають виключення компанії RosUkrEnergo зі схеми постачань. Цей трейдер, половиною акцій якого володіє "Газпром", перепродував газ держхолдингу "Нафтогаз України", а також самостійно продавав частину газу до Польщі.