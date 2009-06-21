Укрзалізниця знизила зарплати, аби уникнути звільнень - гендиректор
Було лише два варіанти?
Для того, щоб уникнути масових звільнень працівників на “Укрзалізниці” вдалися до зменшення заробітних плат до рівня середніх по країні.
Про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» .
Внаслідок світової фінансово-економічної кризи, зазначив він, “Укрзалізниця” змушена була вдатися до заощаджень і на заробітній платі. За словами М.КОСТЮКА, зібрали колектив, запросили профспілки і спільно обговорили це болюче питання. “Запропонували два виходи: перший - скоротити щонайменше 20 тисяч працівників. І другий - мобілізуватися, зашити кишені і всім працювати, отримуючи зарплату меншу, ніж хотілося б, але на середньому рівні українського суспільства”, - розповів гендиректор. Профспілки непросто сприйняли пропозиції керівництва, але відповідальність перемогла і люди погодилися на другий варіант. “Таким чином, протягом першого кварталу року залізничники добровільно поклали на вівтар антикризової боротьби 500 млн. грн. Зате вдалося уникнути скорочення робочих місць, а що означає втрата роботи в період спаду виробництва - пояснювати не треба нікому”, - зазначив М.КОСТЮК.