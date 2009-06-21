Укрзалізниця знизила зарплати, аби уникнути звільнень - гендиректор

Для того, щоб уникнути масових звільнень працівників на “Укрзалізниці” вдалися до зменшення заробітних плат до рівня середніх по країні.

Про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» .

Внаслідок світової фінансово-економічної кризи, зазначив він, “Укрзалізниця” змушена була вдатися до заощаджень і на заробітній платі. За словами М.КОСТЮКА, зібрали колектив, запросили профспілки і спільно обговорили це болюче питання. “Запропонували два виходи: перший - скоротити щонайменше 20 тисяч працівників. І другий - мобілізуватися, зашити кишені і всім працювати, отримуючи зарплату меншу, ніж хотілося б, але на середньому рівні українського суспільства”, - розповів гендиректор. Профспілки непросто сприйняли пропозиції керівництва, але відповідальність перемогла і люди погодилися на другий варіант. “Таким чином, протягом першого кварталу року залізничники добровільно поклали на вівтар антикризової боротьби 500 млн. грн. Зате вдалося уникнути скорочення робочих місць, а що означає втрата роботи в період спаду виробництва - пояснювати не треба нікому”, - зазначив М.КОСТЮК.