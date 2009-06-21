Співробітники міліції запобігли втечі з київського СІЗО

Вчора співробітники міліції, які охороняють автобазу, що належить ГУ МВС України в Київській області, запобігли спробі втечі ув’язненого із Лук`янівського слідчого ізолятора (СІЗО №13).

Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ, 20 червня приблизно о 16.00 один із охоронців автобази, яка примикає до території СІЗО, почув постріли, а потім побачив закривавлену людину, які бігла від ізолятора по території бази. На запитання охоронця втікач відповів, що він йде з майстерень, однак оскільки на той час майстерні автобази не працювали, охоронець не повірив і затримав чоловіка, застосувавши фізичну силу.

За словами М.ЖУКОВИЧА, приблизно через 10 хвилин до місця пригоди прибули співробітники Департаменту з питань виконання покарань, які забрали в’язня, у якого знайшли «заточку».

Обставини втечі з’ясовуються.

Утікач (1976 року народження) звинувачується у навмисному вбивстві, додав М.ЖУКОВИЧ.