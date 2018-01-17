Нове смертельне ДТП у Харкові: 18-річний мажор, який збив пішохода, кілька років їздив без прав - ЗМІ

18-річний Тигран Єнгібарян, чия машина насмерть збила на Салтівському шосе підлітка, кілька років їздив без прав. Цю інформацію NewsRoom підтвердили кілька незалежних один від одного джерел.

За інформацією джерел, хлопець отримав права всього три тижні тому, однак останні пару років він їздив на Camry в школу, порушуючи норму закону. Цю інформацію нам підтвердили співрозмовники в патрульній поліції, які раніше зупиняли хлопця. При цьому варто зазначити, що офіційно Єнгібаряну не був виписаний жодний штраф.

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Крім того, активісти Police Control Ukraine виклали листування з анонімним автором, який запевняє, що в жовтні минулого року водій автомобіля з номерами 5050 на вулиці Шевченка погрожував його застрелити.

Як відомо, трагедія сталася вчора вдень. Близько 15:15 автомобіль Toyota Camry з номерами 5050 на світлофорі збив хлопця, який від удару двічі перекинувся в повітрі. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а водій поїхав з місця аварії, але незабаром був затриманий. Як повідомили в поліції, за кермом машини перебував 18-річний хлопець. Слідчі пред'явили йому підозру за статтею 286 КК України ("порушення ПДР").