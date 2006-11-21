Акунін дарує читачам нові пригоди Ераста Фандоріна

Нова книга Бориса Акуніна "Нефритові чотки" з`явиться в офіційному продажі з 21 листопада 2006 року. Черговий том пригод детектива Ераста Петровича Фандоріна надрукований безпрецедентним для сучасного російського книговидання тиражем 500 тисяч екземплярів, повідомила директор видавництва "Захаров" Ірина Богат інтернет-сайту Newsru.com.

Дату початку продажу видавництво переносило декілька разів, зокрема через інформацію про піратські екземпляри твору Акуніна, що з`явилися у лоткових торговців.

"Нефритові чотки" - це остання книга про розслідування Ераста Фандоріна в XIX столітті. До неї входять три повісті і сім оповідань. У наступній книзі Фандорін діятиме вже в XX столітті.

Лента.ру