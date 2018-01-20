У Нью-Йорку протестували проти виступів російських музикантів, які підтримали анексію Криму (фото)

В американському Нью-Йорку пройшли акції протесту проти виступів російського піаніста Дениса Мацуєва і джазмена Ігоря Бутмана, які в 2014 році підтримали анексію Криму.

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Як написала на своїй сторінці в Facebook українська журналістка Юлія Городецька, 19 січня ввечері активісти двічі збиралися біля «Карнегі-Холл», де грав піаніст Мацуєв і один раз біля «Лінкольн-центру», де виступив Ігор Бутман.

«Слухачі Мацуєва агресивні, кидаються з кулаками і образами, слухачів Бутмана, як і раніше, не видно і не чутно ... З концерту Мацуєва пішли троє: жінка і двоє чоловіків. Розмовляла лише з першою: у неї трагедія: «Дуже не хотіла на концерт, тому що померла близька людина, я не можу сказати, що вірю вам – піду додому і погуглю все на тему цього листа», – написала журналістка.

Публічних коментарів Мацуєва і Бутмана щодо акцій протесту немає, пише «Радіо Свобода».

Раніше активісти вже проводили акцію в перший день виступу Ігоря Бутмана в Нью-Йорку 16 січня.

У березні 2014 року в російській газеті «Известия» було опубліковано колективне звернення російської громадськості і діячів культури на підтримку позиції президента Росії щодо України і Криму. Зокрема, під ним підписалися Денис Мацуєв і Ігор Бутман. Всього свої підписи залишили понад 500 осіб, повідомляло російське видання.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.