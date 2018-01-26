Україна виділить понад 20 мільйонів гривень на останній у кар'єрі Жана Рено фільм

Триллер із Жаном Рено зніматимуть у Карпатах, Києві, Нью-Йорку та Канаді.

Жан Рено зіграє головну роль в українсько-французькому трилері "Останній крок", повідомляє Держкіно. Як і в культовому фільмі "Леон", у новій стрічці він зіграє кіллера.

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Як повідомляє Держкіно, загальна вартість виробництва фільму – 73 млн 877 тис. 206 грн. Україна виділить 21 млн 630 тис. грн.

Для Жана Рено ця стрічка стане заключною у кінокар’єрі. Разом із ним знімуться українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші. Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), у Києві, в Нью-Йорку та в Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019-ий рік.

Як повідомляв УНІАН, Держкіно виділить більше 17 мільйонів гривень на романтичну комедію Зеленського.