РосЗМІ поширили фейк про смерть українського посла внаслідок теракту у Кабулі

17:12, 26 січня 2018
Суспільство
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Ілюстрація REUTERS

Сайт російської телепрограми "Вести" на каналі "Росія-24" назвав посла України в Таджикистані і Афганістані Віктора Нікітюка одним із семи громадян України, які загинули в теракті в готелі Intercontinental у Кабулі.

Під час нападу дипломат перебував в Душанбе і про свою "загибель" дізнався з таджицьких ЗМІ, які переказали репортаж російського каналу, повідомляє Радіо Свобода.

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Як зазначає видання, Нікітюк вважає таке повідомлення навмисною провокацією російських ЗМІ, а не випадковою помилкою.

"Жоден зі світових засобів масової інформації, крім російських, не дав повідомлення, що під час теракту загинув посол України. Мені здається, що повідомлення про мою загибель, я не перебільшую його значення, – це спроба відвернути увагу від проблеми підтримки Росією руху «Талібан». Відвернути увагу від того, що Росія веде проти Афганістану гібридну війну. А вона має багато спільних рис з тією гібридної війною, яку Росія веде проти України", - зазначає посол.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel.  Внаслідок теракту загинуло семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».

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Теги: #теракт у Кабулі#розЗМІ#смерть українського посла у Кабулі