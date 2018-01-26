У Житомирі презентували книгу про перебіг Української національної революції 1917-1922 років в області

Книга містить фотографії персоналій словника, а також ілюстрації грошей того часу.

У Житомирі сьогодні презентували книгу про перебіг Української національної революції 1917-1922 років в області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Кандидат історичних наук Геннадій Махорін презентував монографію «Українська національна революція 1917-1922 років і її перебіг на Житомирщині».

Презентація книги відбулась у прес-центрі Житомирської ОДА.

За словами автора книги, у ній детально висвітлюється процес державотворення у відносно мирний період та в умовах воєнно-політичного протистояння 1917-1922 років. Особлива увага приділена датуванню і локалізації боїв Армії УНР проти більшовицьких військ, аналіз щоденного перебігу воєнних дій на теренах Житомирщини і сусідніх регіонах. Окремою частиною книги є біографічний словник учасників визвольних змагань 1917 -1922 років, життя яких пов'язане з Житомирщиною.

Книга містить фотографії персоналій словника, а також ілюстрації грошей того часу.

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Махорін подякував тим людям, які допомогли у виданні книги, та подарував екземпляри монографії.

Крім цього, автор представив дослідження «Форми опору українського селянства у часи Голодомору 1932-1933 рр.», яка видана за кошти обласного бюджету в рамках програми випуску соціально значущої літератури місцевих авторів у 2017 році, та «Історико-краєзнавчі студії з минулого Ружинщини».

Участь у презентації взяв заступник голови облради Максим Вілівчук, депутати обласної ради Ілля Смичок та Ігор Романський, викладачі університетів та вчителі шкіл.