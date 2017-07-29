Деканоїдзе підтвердила, що повернула собі грузинське громадянство

Екс-глава Нацполиции Хатія Деканоїдзе повернула собі грузинське громадянство, повідомляє "112 Україна".

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"Я дуже активну участь приймаю в грузинській політиці, після того, як президент Грузії повернув мені громадянство. Було дуже багато спекуляцій, що у нас були подвійні громадянства. У мене Не було іншого громадянства, окрім українського. Ми відмовилися. Після того, як я залишила пост, через кілька місяців я подала заяву президента Грузії і отримала вдруге грузинське громадянство. Я народилася в Грузії, тому за законом це можна. У мене є велике бажання приймати активну участь у грузинській політиці. Я думаю, зараз це дуже важливо, не тільки для того, щоб не допустити відкат, але і не допустити повернення на російську орбіту. Це дуже важливо для мене, це справа честі", - сказала вона.

Раніше Деканоїдзе була позбавлена громадянства Грузії після того, як її призначили головою Нацполіції в Україні. Очолюючи поліцію, Деканоїдзе скористалася нормою закону України "Про громадянство", яка дозволяє іноземцю працювати на держслужбі два роки із збереженням двох паспортів, однак була позбавлена громадянства Грузії.

Хатія Деканоїдзе - колишній міністр освіти Грузії, екс-ректор грузинської Поліцейської академії, активний учасник реформ 2004-2011 років. Після зміни уряду і приходу команди Бідзіни Іванішвілі зайнялася викладанням, а потім переїхала в Україну. Кабмін 4 листопада 2015 року підтримав її кандидатуру на посаду голови Національної поліції.

Як відомо, 14 листопада 2016 року Деканоїдзе заявила, що йде у відставку, яку пізніше затвердив Кабмін.