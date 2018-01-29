"Починаю і закінчую день по-українськи": Папа Римський вирішив поділитися секретом

Понтифік зізнався, що щовечора і щоранку бачить святиню, яка нагадує йому Україну.

Під час зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії Папа Римський Франциск відзначив роль українських жінок, назвавши їх героїнями, а також зізнався, що починає і завершує день "по-українськи".

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Понтифік подякував українським жінкам, які доглядають в Італії за літніми людьми, дітьми та хворими, назвавши їх "апостолками милосердної любові та віри". Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Крім цього, він наголосив на ролі українських жінок, які мужньо передавали віру під час хрещення дітей у найскладніші часи.

"За кожним із вас стоїть мама, бабуся, що передала віру. Українські жінки – дійсно героїні", – наголосив він.

Також понтифік зізнався, що кожного вечора та кожного ранку бачить святиню, яка нагадує йому Україну.

"Хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями…Щовечора, перед тим, як іти спати, цілую ікону Пресвятої Богородиці, яку мені подарував ваш Верховний Архиєпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та завершую день по-українськи", – розповів він.

Зазначимо, зустріч понтифіка з українською громадою в соборі Святої Софії в Римі відбулася на запрошення глави Української греко-католицької Церкви (УГКЦ).