У Дніпрі активісти зірвали концерт від "Опоблока" на честь річниці зняття блокади Ленінграда

Вілкул поскаржився, що 65 літніх людей, які знаходилися в залі, не побачили концерт.

29 січня близько 12:00 активісти націоналістичної організації «С14» відвідали захід, приурочений до 74 річниці зняття блокади Ленінграда. Вони запропонували учасникам заходу разом вшанувати пам'ять полеглих героїв Крут хвилиною мовчання і заспівати гімн.

Як повідомляє Інформатор, на місце подій прибув патруль поліції для з'ясування обставин. Правоохоронці обшукали членів організації, однак заборонених предметів у активістів не виявили.

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"Цей захід став для нас прикладом того, як «Оппоблок» маніпулює громадською думкою за рахунок значущих в Україні дат", - сказав один з активістів.

У свою чергу, народний депутат Олександр Вілкул у себе в Facebook назвав інцидент "провокацією проти старих і дітей": за його словами, на концерті були присутні 65 літніх людей, які пережили блокаду і зараз проживають в Дніпрі. Всі ці люди старше 80 років. Багато з них перенесли в житті інсульти та інфаркти. Заблокованими в будівлі виявилися також діти з творчого колективу, що підготували для людей похилого віку концертну програму. 74 роки тому ці люди пройшли пекло – Блокаду, голод, бомбардування... Сьогодні їх принижують у рідному місті, в їхній рідній країні".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Миколаєві депутат міськради від "Опоблока", обвинувачений в організації злочинної групи, що займається розкраданням бюджетних грошей, вніс понад мільйон гривень застави і вийшов із СІЗО.