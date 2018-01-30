Один з київських скверів планують перейменувати на честь Кузьми Скрябіна

На сайті Київської міськради почали публічне обговорення цього питання.

У Києві розпочалося громадське обговорення щодо присвоєння скверу на вулиці Порика імені українського співака Кузьми Скрябіна.

З відповідною пропозицією виступили мешканці масиву Виноградар, а Комісія з питань найменувань підтримала громадську ініціативу і за процедурою винесла на громадське обговорення, повідомили у прес-службі Київської міськради. На підтримку скверу імені Скрябіна мешканці масиву зібрали понад 2 тисячі підписів осіб, які проживають у межах пішохідної доступності до скверу. Основним аргументом стало те, що співак разом з родиною проживав на масиві, тож виноградарці часто з ним бачилися і спілкувалися.

Читайте такожКияни пропонують назвати сквер біля посольства РФ на честь Аміни Окуєвої

Зазначається, що голосування на сайті КМДА триватиме протягом двої місяців, до 24 березня. Якщо кияни підтримають ініціативу, тоді відповідну постанову про перейменування розглянуть відповідні комісії та КМДА, після чого буде прийняте рішеня.

Як повідомляв УНІАН, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. У цьому році співаку виповнилося б 50 років.