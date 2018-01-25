Суд відпустив голову Держаудитслужби, в якої знайшли золоті зливки, під особисте зобов'язання

Солом'янський районний суд Києва задовольнив частково клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував до голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Олексій Бобровник. САП просила застосувати до Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних даних, запобіжний засіб у вигляді застави розміром 1 млн 816 грн.

“Застосувати відносно підозрюваної Гаврилової Лідії Володимирівни запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб, тобто до 25 березня 2018 року включно”, - оголосив суддя.

Водночас, згідно з рішенням суду, на голову Держаудитслужби покладені такі процесуальні обов'язки: прибувати за першим викликом слідчого, детектива, прокурора та суду; не відлучатись з Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора, детектива чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, службовий паспорт та інші документи, які дають право виїжджати за кордон.

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Також суддя заявив, що в разі порушення підозрюваною процесуальних обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладене грошове стягнення.

Дане рішення суду оскарженню не підлягає.

Як заявила журналістам сама Гаврилова, вона цим рішенням задоволена.

У свою чергу прокурор у справі Віталій Кравець скаазв, що слідство триватиме й орган досудового розслідування намагатиметься якнайшвидше передати справу до суду.

Застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання під час судового засідання просили адвокати Гаврилової.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Держаудитслужби Гавриловій в незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних.