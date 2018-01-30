Щоб пам'ятали: матерям і дружинам бійців, які не повернулися з війни, вручили "Книгу пам'яті" (відео)
11:03, 30 січня 2018Суспільство
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Всього у віртуальній версії книги поки що 3780 історій життя і загибелі захисників України.
Матерям і дружинам воїнів, що не повернулися з війни, вручили "книги пам'яті"
У військовому ліцеї імені Богуна сини загиблих учасників АТО вручили матерям і дружинам бійців, які не повернулися з війни, "Книгу пам'яті".
Як повідомляється у сюжеті ТСН, зараз це вже друга книга наших втрат у російсько-українській війні. Перший том зібрав історії дев'яти сотень бійців, і ще стільки ж у другому. Всього у віртуальній версії книги поки що 3780 історій життя і загибелі захисників України.
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Раніше повідомлялося, що на Донеччині з початку війни загинули 69 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
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