Щоб пам'ятали: матерям і дружинам бійців, які не повернулися з війни, вручили "Книгу пам'яті" (відео)

Всього у віртуальній версії книги поки що 3780 історій життя і загибелі захисників України.

У військовому ліцеї імені Богуна сини загиблих учасників АТО вручили матерям і дружинам бійців, які не повернулися з війни, "Книгу пам'яті".

Як повідомляється у сюжеті ТСН, зараз це вже друга книга наших втрат у російсько-українській війні. Перший том зібрав історії дев'яти сотень бійців, і ще стільки ж у другому. Всього у віртуальній версії книги поки що 3780 історій життя і загибелі захисників України.

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Раніше повідомлялося, що на Донеччині з початку війни загинули 69 військовослужбовців Державної прикордонної служби.