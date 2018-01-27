У Держприкордонслужбі назвали кількість загиблих на Донбасі прикордонників
15:36, 27 січня 2018Війна
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Загалом в антитерористичній операції взяли участь 19 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби.
Всього з початку війни загинули 69 прикордонників / фото УНІАН
На Донбасі з початку війни загинули 69 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
Читайте такожПідрив прикордонників на Луганщині кваліфікували як терактЯк передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк повідомив під час підсумкової розширеної колегії МВС.
“Всього з початку війни загинули 69 прикордонників. 429 зазнали поранень, 5 вважаються зниклими безвісти. В антитерористичній операції взяли участь 19 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби України”, - сказав він.
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