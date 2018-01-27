У Держприкордонслужбі назвали кількість загиблих на Донбасі прикордонників

15:36, 27 січня 2018
Війна
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Донецкий погранотряд Госпогранслужбы Украины / фото УНИАН

Читайте такожПідрив прикордонників на Луганщині кваліфікували як терактЯк передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк повідомив під час підсумкової розширеної колегії МВС.

Всього з початку війни загинули 69 прикордонників. 429 зазнали поранень, 5 вважаються зниклими безвісти. В антитерористичній операції взяли участь 19 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби України”, - сказав він.

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