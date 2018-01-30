Королівський краб та чорна ікра: журналісти дізналися найдорожчі страви в елітних ресторанах Києва (відео)

Ціна за цілого краба у київських ресторанах може сягати 50 тисяч гривень.

В столичних закладах нова мода і тренд сезону - камчатський краб, порція за який може сягати п’ятидесяти тисяч гривень.

Програма "Гроші" провела рейд по елітних ресторанах столиці у пошуках найдорожчої страви.

Вартість устриці складає від 100 до 800 гривень за штуку. У ресторані LEO плато з устриць обійдеться в 4900 гривень.

"Є люди, які їдять устриці тому, що це модно, а не тому, що вони їх люблять", - зазначає ресторатор Ольга Насонова.

"Останні півроку устриці прямо на розхват", - каже власник журналу "Завидные невесты" Олександр Тучинський.

Читайте такожЕлітний ресторан і дороге віскі для Міненерго: журналісти дізналися, як пройшов найдорожчий корпоратив року (відео)

Але тренд сезону - королівський камчатський краб. Саме на Камчатці живого делікатесу найбільше і саме звідти його везуть за тисячі кілометрів у Київ. Його обожнюють українські гурмани-багатії.

У акваріумі ресторану Catch є і лобстери і королівські краби. Ціна краба - майже 4 тисячі гривень за кілограм, але тут купувати доведеться цілим, а це значно дорожче, адже вага живого краба - до 3 кілограмів.

У порівнянні із цим, мангуст, запечений із вершковим соусом і пармезаном майже за 4800 гривень - дешева їжа.

Це більше, ніж заробляє значна частина українців у місяць. Втім, елітних клієнтів - удосталь.

"Я можу собі дозволити, і це як мотивація заробляти гроші на майбутнє. е як дорога машина і дорогі часи - показник статусу. Україна - взагалі країна понтів", - зазначає Тучинський. При цьому він зазначає, що подібні страви - це як інвестиція. "Сам я не піду. Це - інвестиція. Наприклад, якщо спілкуєшся з дівчиною - у майбутні відносини, якщо з партнерами - партнерська історія", - каже він.

На Подолі у ресторані "Охота на овец" журналісти знайшли королівського краба за 14,5 тисяч гривень. Щоправда він не з Камчатки, а з Норвегії.

У японському ресторані Fujiwara Yoshi лобстер обійдеться в 1950 гривень, а камчатський краб - подороже: цілих 16 тисяч. За ці гроші його і запечуть, і зварять, і підсмажать, і навіть подадуть сирим. Тут зізнаються, що готують цю страву мало не щодня.

А в ресторані "Велюр" за аналогічного краба просять півтори тисячі доларів. Тобто за 3-кілограмового камчатського краба, якого везуть з Росії, тут становитиме близько 36 тисяч гривень, а за 4-кілограмовий красень обійдеться десь в 48 тис грн.

У цьому ж ресторані можна замовити й каспійську чорну ікру, яка входить у моду слідом за крабом. Її тут пропонують за 6,5 тисяч гривень за 50 грамів.

"Багаті люди, може в них із кризою й стало менше грошей, але не будуть вони економити на цьому. Ресторани процвітають на сьогодні", - підсумовує Тучинський.