Голова Житомирської ОДА Гундич перебуває з робочою поїздкою у Новоград-Волинському районі
12:56, 30 січня 2018Суспільство
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В рамках робочої поїздки Гундич відвідає дитячий садок, де вже завершують реконструкцію.
Гундич відвідає дитячий садок / oda.zt.gov.ua
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні перебуває із робочою поїздкою у Новоград-Волинському районі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Керівник області вже оглянув хірургічний корпус Новоград-Волинського міськрайонного територіального об’єднання – об’єкт, який планують реконструювати у 2018 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку.
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Також в рамках робочої поїздки Гундич відвідає дитячий садок, де вже завершують реконструкцію, а також приватне підприємство «Галекс-Агро».
Як повідомляв УНІАН, у цьому році на Житомирщині продовжать реконструкцію об'єктів за кошти Державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевими бюджетами.
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