Голова Житомирської ОДА Гундич перебуває з робочою поїздкою у Новоград-Волинському районі

12:56, 30 січня 2018
Суспільство
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Гундич відвідає дитячий садок / oda.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Керівник області  вже оглянув хірургічний корпус Новоград-Волинського міськрайонного територіального об’єднання – об’єкт, який планують реконструювати у 2018 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

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Також в рамках робочої поїздки Гундич  відвідає дитячий садок, де вже завершують реконструкцію, а також приватне підприємство «Галекс-Агро».

Як повідомляв УНІАН,  у цьому році на Житомирщині продовжать реконструкцію об'єктів за кошти Державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевими бюджетами.

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