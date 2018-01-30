У МОЗ очікують піку поширення кору в лютому-березні цього року

Далі епідеміологічна ситуація не повинна викликати побоювань.

За останній тиждень на кір занедужали майже 900 людей, серед більше половини дітей.

Нових летальних випадків немає, але кількість пацієнтів на 7% більша, ніж тиждень тому, йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільш незахищеними виявились Івано-Франківщина, Одеська область та Закарпаття, встояти від недуги вдалося лише Чернігівщині, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. За кілька останніх тижнів рівень щеплених людей з катастрофічних 45% вдалося підняти до 93%. Та попри такий успіх, у міністерстві кажуть, що швидко приборкати недугу вже не вдасться. "Найвища кількість захворювань очікувалась наприкінці зими – початку весни, через це протягом лютого і в березні ми ще будемо спостерігати зростання, але будемо сподіватись, що візьмемо під контроль цю ситуацію", - розповів переможець відкритого конкурсу на посаду гендиректора "Центру громадського здоров’я МОЗ України" Володимир Курпіта.

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Після кору українців лякали новою хвилею бактеріальної інфекції – дифтерією. Але жодного випадку досі не зареєстровано, лише на Луганщині в одного з пацієнтів запідозрили цю недугу, проте діагноз так і не підтвердили лабораторно. "У зв’язку з тим, що рівень охоплення вакцинацією від дифтерії залишається низьким, ризик формування спалаху доволі високий", - визнають експерти. Тож у МОЗ закликають не зволікати з плановим щепленням від дифтерії та наголошують, що вакцин вистачає.

Сімейний лікар Ксенія Лелюк розповідає, що охочих зробити щеплення від дифтерії побільшало, але всім слід пам’ятати і про протипоказання – це застуда та певні хронічні захворювання. "Багато-хто пропустив свої планові щеплення з 18 років. Кожна доросла особа повинна щеплюватись кожні 10 років", - нагадала вона. Медики підтверджують, що кількість застуджених останнім днями зросла, як і хворих на ГРВІ. Проте в жодній з областей епідеміологічний поріг не перевищено, а поодинокі випадки грипу зареєстровані в семи областях.