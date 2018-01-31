На Харківщині судили вчителя, який бив школяра головою об стіну

Чоловік вирішив за допомогою фізичної сили "заспокоїти" неслухняного учня.

У Харківській області вчитель намагався заспокоїти учня, б'ючи головою об стіну. Порушнику Куп'янський міськрайонний суд ухвалив вирок.

За даними суду, вдень 7 листопада 2017 року чоловік, який на той момент працював вчителем історії у Грушівській загальноосвітній школі в Куп'янському районі, під час уроку зробив учню шостого класу зауваження, а коли той не відреагував, схопив його за вухо, підвів до шафи та вдарив головою об неї, передає Depo.Харків.

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Після цього чоловік відвів школяра у куток, схопив за потилицю та ще двічі вдарив головою об стіну. В результаті хлопчик отримав забої та синці, що є легкими тілесними ушкодженнями. Вже 14 листопада обвинувачений був звільнений зі школи.

Суд визнав екс-вчителя винним у скоєнні порушення за ст.125 ч.1 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.