Буша грабують з усіх боків

Старшу доньку президента США пограбували під час вечері в ресторані в Буенос-Айреса. Стільниковий телефон і дизайнерську сумочку умикнули прямо з-під носа агентів секретної служби. Одночасно на Гаваях сильно побили і пограбували особистого помічника Джорджа Буша. Спецслужби вважають це підступами ворогів президента.

Старшу з двійнят президента США – Барбару Буш обікрали під час її поїздки до Аргентини. Як стало відомо у вівторок телекомпанії ABC з джерел у спецслужбах, 25-річна Барбара “поділилася” майном із злочинцями в перший же день свого перебування в латиноамериканській країні, куди вона разом з сестрою Дженною Буш прилетіла з двотижневим візитом.

За деякими даними, після розміщення в готелі і огляду міських визначних пам`яток Буенос-Айреса сестри попрямували в один з фешенебельних ресторанів столиці, розташованийу в районі Сан-Тельмо. Далі, як відзначає ABC, Барбара і Дженна замовили блюда і спокійно повечеряли.

Барбара Буш

Метушня почалася наприкінці вечора, коли старша з сестер виявила зникнення мобільного телефону і дамської сумочки-гаманця, усередині якого були лише кредитки і косметика.

У Дженни Буш викрадачі нічого не узяли. Охорона президентських дочок, що складається з агентів секретної служби, поспішила відзвітувати, що нікого підозрілого в ресторані помічено не було і вони не знають, яким чином зникли особисті речі Барбари Буш. У свою чергу, офіційні представники секретної служби і апарату першої леді США Лори Буш від коментарів відмовляються, не дивлячись на те, що це вже другий неприємний випадок, що стосується безпеки членів президентського оточення.

Так, напередодні було побито урядовця Білого дому, що супроводжував президента Джорджа Буша під час офіційного візиту на Гаваї.

За інформацією Hawaii Channel, на Грега Піттса, главу управління Білого дому з організації поїздок президента США, напали у Вайкікі – передмісті столиці Гаваїв Гонолулу. Піттс супроводжував президента США в ході його восьмиденного азіатського турне, після закінчення якого Джордж Буш заїхав на Гаваї. На Піттса напали при виході з нічного клубу, де, як пояснив сам постраждалий місцевим поліцейським, він «проводив свій особистий вільний час». Вочевидь, співробітник президентської адміністрації досить сильно постраждав, оскільки був госпіталізований і не повернувся до Вашингтона разом зі всією делегацією. За даними гавайських ЗМІ, постраждалого на вулиці помітили перехожі – Піттс лежав в калюжі крові. За попередніми даними, троє грабіжників побили помічника президента США, відібрали у нього гаманець, телефон і паспорт.

Не дивлячись на те що у випадках пограбування Барбари Буш і Грега Піттса не знайшлося жодного свідка, слідчі ініціювали розслідування і не втрачають надії знайти викрадачів.

За деякими даними, злодії усвідомлено вибирали своїх жертв і діяли не стільки з бажання поживитися цінними речами, скільки з ідеї «знедолити» когось близького до президента США, передає телекомпанія ABC.

Газета.ру