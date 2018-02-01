Риб чекає "блискучий період", а Водоліям доведеться несолодко: астролог розповів, чого очікувати від лютого

Відповідно прогнозу, зі складнощами у лютому також можуть зіткнутися Леви, Тільці, Раки та Скорпіони.

Лютий буде дуже сприятливим періодом для людей, народжених під знаком Риб, Дів та Близнюків, а особливо несолодко доведеться Водоліям.

Як повідомляє «Главред», про це журналістам розповів астролог Влад Росс. За його словами, у всіх нерухомих знаків зодіаку буде критичний період, оскільки "ланцюг затемнень цього разу відбувається у нерухомому хресті".

Читайте такожГороскоп на 2018 рік: відомий астролог розповів, чого чекати кожному знаку ЗодіакуЗа його словами, у Риб "буде просто блискучий період і для творчості, і для фінансових вкладень", вони можуть зустріти велику любов в далекій поїздці.

Дівам буде щастити в роботі, їм будуть траплятися вигідні ділові партнери, а також їх може чекати розширення сфери діяльності.

"Дуже сприятливий період чекає і на Близнюків. Особливо їм щастить у тому, що стосується дальніх поїздок і подорожей, освіти... Те ж — у Стрільців. Однак щасливими вони будуть не тільки в далеких поїздках, але і в політиці", — додав співрозмовник.

Астролог підкреслив, що "особливо несолодко доведеться Водоліям, лютий у них буде з великим знаком "мінус".

"В їх житті у цей час можуть траплятися несподівані катастрофи,... може валитися сімейне життя", — попередив співрозмовник.

Згідно з його прогнозом, у Левів також можуть виникати напружені ситуації вдома, з близькими та рідними, їм слід бути дуже обережними на публіці. Несприятливо складається ситуація в лютому й для Тільців, вони можуть "прогоріти" у грошових справах.

"Цей період також обіцяє мало хорошого Скорпіонам. У лютому їх можуть скидати з посади, звільняти... У Раків можуть виникати критичні ситуації в дорозі, особливо поблизу затемнень (з 1 по 6 лютого і з 11 по 16 лютого)", — заявив астролог.

Нейтральні знаки, яким в рівній мірі буде і щастити, і не щастити у лютому - це, наприклад, Овни. У лютому їх можуть чекати доленосні зустрічі зі старими друзями, людьми з минулого, і на рівному місці вони можуть почати створювати з цими людьми нові справи, бізнес.

У Терезів лютий буде сприятливим періодом для любові, атмосферних подій, свят. У цей час їм варто ходити на різні розважальні заходи. У них буде плідний період в плані творчості. Астролог радить Терезам в цей час вагітніти, народжувати дітей.

Козерогам в лютому зірки також обіцяють знак "плюс", і знак "мінус". Їм може везти в фінансових питаннях і в їх діяльності, особливо в першій половині місяця. А ось у другій половині Козерогів можуть "кидати", тобто вони не зможуть належним чином прораховувати всі ризики для себе.

Раніше нумеролог розповіла, чого варто побоюватися в період так званого "коридору затемнень". Коридором затемнень астрологи називають період між місячним затемненням 31 січня і сонячним 15 лютого. Події, які відбуваються в цей період, можуть мати доленосний вплив на наступні 18 років життя.