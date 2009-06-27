Газпром: Україна чекає зниження ціни на газ

У третьому-четвертому кварталі Україна значно збільшить відбір газу у зв`язку зі зниженням цін.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками переговорів з головою НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЮ.

«З урахуванням того, що в червні Україна різко скоротила обсяги закачування газу в підземні сховища – це викликано фінансовим становищем НАК «Нафтогаз Україна». Це викликано тим, що ціни червня – ціни другого кварталу вищі, ніж ціни липня, відповідно третього кварталу», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» планує проводити у великих обсягах закачування газу наступного місяця - за оцінками на сьогодні, сума, яку НАК «Нафтогаз» має заплатити «Газпрому» за наступний місяць, буде значно вищою, ніж платежі за червень і травень.

Він додав, що такі ж обсяги відборів заплановані в серпні, вересні і на початку четвертого кварталу.

О.МІЛЛЕР підкреслив, що «тягар» закачування газу в ПСГ України лягатиме на 3 і 4 квартали.

Голова правління ВАТ «Газпром» заявив, що газові контракти з Україною не переглядатимуться до 2019 року. «Хочу ще раз повторити: контракти підписані, контракти діють і ніякому перегляду не підлягають. Контракти діють до 2019 року", - підкреслив О.МІЛЛЕР.