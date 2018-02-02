У Києві прощаються з легендарним українським космонавтом Каденюком (фоторепортаж, відео)

Попрощатися з легендарним космонавтом прийшли політики і пересічні люди.

У Києві відбувається церемонія прощання з першим космонавтом в історії незалежної України Леонідом Каденюком - легендою космічної співпраці між Україною та США, який 31 січня пішов із життя.

Як передає кореспондент УНІАН, прощання розпочалося об 11.00.

Попрощатися з Каденюком вже прийшли колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, екс-голова Верховної Ради Олександр Мороз, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, віце-прем'єр-міністри В'ячеслав Кириленко та Павло Розенко, голова Управління державної охорони Валерій Гелетей, міністр екології та природніх ресурсів Остап Семерак, міністр культури Євген Нищук, міністр освіти та науки Лілія Гриневич, міський голова Києва Віталій Кличко, нинішні і колишні народні депутати, десятки військовослужбовців Збройних сил України.

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Не припиняється потік пересічних людей, які йдуть провести в останню путь легендарного космонавта.

З прощальним словом виступив голова Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко.

Поховають космонавта на Байковому кладовищі сьогодні о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, за даними віце-президента Асоціації народних депутатів України Олександра Костюка, Каденюк раптово помер під час прогулянки в парку «Царське село».

Герой України Каденюк народився 28 січня 1951 року в Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Тоді вперше у космосі побували Державний герб, Прапор та пролунав Гімн України.