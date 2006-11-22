Марія Бурмака зникла в Єгипті

Відома українська співачка Марія Бурмака зникла у Єгипті, де вона перебувала на гастролях.

Як розповів "Українській правді" керівник прес-служби Бурмаки Володимир Горбань, співачка мала вилетіти з Хургади о 14 годині у середу, але так і не з’явилася на реєстрацію рейсу.

За словами Горбаня, Бурмака перебувала у Єгипті на запрошення хазяїна одного з готелів російського походження. У Шарм Аль Шейху у неї був один концерт і два у Кургані, звідки вона мала повернутися до Києва.

"Зранку (у середу) за Марійкою приїхала машина. Вона сказала, що поїде погуляти, подивитися місцевість", - розповів Горбань.

На питання, з ким саме поїхала Бурмака, прес-секретар відповів, що це, можливо, був хазяїн готелю або якісь місцеві знайомі.

Після того, як співачка не прибула вчасно до аеропорту, її група та адміністратор Віталій Пастух намагалися вийти з нею на зв’язок, але безрезультатно, а потім відлетіли до Києва без Бурмаки.

Прес-секретар також повідомив, що друзі співачки звернулися до співробітників української міліції, але там їм відповіли, що можуть оголосити Бурмаку у розшук лише через 3 доби після її зникнення.

За словами Горбаня, до них звертався також міністр молоді та спорту Юрій Павленко і пропонував свою допомогу у розшуках.

Водночас він повідомив, що друзі співачки поки розшукують її "за своїми каналами".

"Поки чекаємо завтрашнього ранку і сподіваємось, що Марія вийде на зв’язок", - сказав Горбань.

Українська правда