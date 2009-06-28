Нацбанк задоволений забороною на видачу валютних кредитів
Стельмах каже, банкірів попереджали
Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вітає прийняту цього тижня Верховною Радою заборону на валютне кредитування фізичних осіб.
Про це В.СТЕЛЬМАХ сказав у інтерв`ю "Дзеркалу тижня" (№ 24 (752) 27 червня-3 липня).
За його словами, нарощування валютного кредитування останніми роками стало однією з головних причин серйозних дисбалансів, що виникли у фінансовому секторі.
При цьому, зазначив В.СТЕЛЬМАХ, НБУ неодноразово попереджав і банкірів, і населення про існування відповідних серйозних ризиків у зв`язку зі збільшенням частки валютного кредитування.
"Багато банкірів не послухали ці попередження, роками відстоюючи своє право на безумовне розширення валютного кредитування. Тому, повторюся, відповідальність за ці валютні дисбаланси мають нести і самі банки", - наголосив голова НБУ.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи», яким забороняється валютне кредитування фізичних осіб на невиробничі цілі.