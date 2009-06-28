Нацбанк задоволений забороною на видачу валютних кредитів

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вітає прийняту цього тижня Верховною Радою заборону на валютне кредитування фізичних осіб.

Про це В.СТЕЛЬМАХ сказав у інтерв`ю "Дзеркалу тижня" (№ 24 (752) 27 червня-3 липня).

За його словами, нарощування валютного кредитування останніми роками стало однією з головних причин серйозних дисбалансів, що виникли у фінансовому секторі.

При цьому, зазначив В.СТЕЛЬМАХ, НБУ неодноразово попереджав і банкірів, і населення про існування відповідних серйозних ризиків у зв`язку зі збільшенням частки валютного кредитування.

"Багато банкірів не послухали ці попередження, роками відстоюючи своє право на безумовне розширення валютного кредитування. Тому, повторюся, відповідальність за ці валютні дисбаланси мають нести і самі банки", - наголосив голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи», яким забороняється валютне кредитування фізичних осіб на невиробничі цілі.