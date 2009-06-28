Слідчі ГПУ допитують уже 8 співучасників екс-судді Зварича

19:36, 28 червня 2009
Суспільство
2504 0

Подробиці від Наливайченка

У Львові на даний час працює команда Генеральної прокуратури України, яка розслідує діяльність злочинного угруповання, яке очолював екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ. Вісім співучасників І.ЗВАРИЧА зараз на допитах у прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу у Львові голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Справу екс-судді ЗВАРИЧА та його співучасників, можу вас запевнити, буде доведено до кінця і всі вони понесуть покарання», - запевнив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Разом з тим, він повідомив, що не володіє інформацією про те, що дружині екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА – судді Львівського апеляційного адміністративного суду Оксані ЗВАРИЧ було пред‘явлено звинувачення.

«Наскільки мені відомо, дружині екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА так і не було пред‘явлено звинувачення», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2009 року Генеральна прокуратура звернулася до Ради суддів з проханням позбавити права суддівства дружину колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА О.ЗВАРИЧ.

Приводом для звернення слугував зошит, знайдений 3 грудня 2008 року в ході обшуків у одній з квартир І.ЗВАРИЧА. У ньому зафіксовані всі рішення суддів Львівського апеляційного адмінсуду, а також суми хабарів, отримані за ухвалення деяких з них.

Як заявляв керівник слідчої групи ГПУ Володимир ЖЕРБИЦЬКИЙ, в ході розслідування була проведена графологічна експертиза, яка підтвердила припущення слідства, що записи вела дружина І.ЗВАРИЧА.

О.ЗВАРИЧ працює у Львівському апеляційному господарському суді, раніше працювала в Господарському суді Львівської області.

Довідка УНІАН. 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ в Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій був на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року він був затриманий у Львові працівниками Служби безпеки України. 10 березня його доправили до Києва.

Печерський райсуд столиці обрав стосовно І.ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter