Слідчі ГПУ допитують уже 8 співучасників екс-судді Зварича

У Львові на даний час працює команда Генеральної прокуратури України, яка розслідує діяльність злочинного угруповання, яке очолював екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ. Вісім співучасників І.ЗВАРИЧА зараз на допитах у прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу у Львові голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Справу екс-судді ЗВАРИЧА та його співучасників, можу вас запевнити, буде доведено до кінця і всі вони понесуть покарання», - запевнив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Разом з тим, він повідомив, що не володіє інформацією про те, що дружині екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА – судді Львівського апеляційного адміністративного суду Оксані ЗВАРИЧ було пред‘явлено звинувачення.

«Наскільки мені відомо, дружині екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА так і не було пред‘явлено звинувачення», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2009 року Генеральна прокуратура звернулася до Ради суддів з проханням позбавити права суддівства дружину колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА О.ЗВАРИЧ.

Приводом для звернення слугував зошит, знайдений 3 грудня 2008 року в ході обшуків у одній з квартир І.ЗВАРИЧА. У ньому зафіксовані всі рішення суддів Львівського апеляційного адмінсуду, а також суми хабарів, отримані за ухвалення деяких з них.

Як заявляв керівник слідчої групи ГПУ Володимир ЖЕРБИЦЬКИЙ, в ході розслідування була проведена графологічна експертиза, яка підтвердила припущення слідства, що записи вела дружина І.ЗВАРИЧА.

О.ЗВАРИЧ працює у Львівському апеляційному господарському суді, раніше працювала в Господарському суді Львівської області.

Довідка УНІАН. 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ в Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій був на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року він був затриманий у Львові працівниками Служби безпеки України. 10 березня його доправили до Києва.

Печерський райсуд столиці обрав стосовно І.ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту.