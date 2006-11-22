Адвокати Максима Курочкіна вважають, що його незаконно утримують під вартою

Адвокати російського бізнесмена Максима Курочкіна В.Діденко та В.Ткачук вважають, що їхного підзахисного незаконно утримують під вартою.

Юристи нагадують, що протокол про затримання М.Курочкіна складено 20 листопада о 15.15 в аеропорту «Бориспіль» на підставі постанови судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.06. 2005 року, яка передбачає утримання М. Курочкіна під вартою впродовж 72 годин. Згідно з цим протоколом, відбулося доставлення М.Курочкіна в ізолятор тимчасового затримання при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ м. Києва.

На думку адвокатів, термін перебування М.Курочкіна в ізоляторі, згідно із статтею 165, прим 2 Кримінально-процесуального кодексу України, не може перевищувати 48 годин з моменту доставлення затриманого в ізолятор населеного пункту, в якому діє суд, що виніс постанову про затримання. - заявляє прес-служба М.Курочкіна.

Таким чином, на думку адвокатів М.Курочкіна, він перебуває під вартою вже більше передбаченого законодавством України терміну.