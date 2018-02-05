Апеляційний суд віддав архітектора Горбаня на поруки нардепів

Архітектора Горбаня, який підозрюється у спробі підпалу культової споруди УПЦ МП поблизу Національного музею історії України, звільнено з-під варти.

Колегія суддів Апеляційного суду Києва після нетривалого перебування у нарадчій кімнаті задовольнила клопотання архітектора Олександра Горбаня та змінила йому запобіжний захід із тримання під вартою на особисті поруки народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, суд зобов’язав підозрюваного у спробі підпалу культової споруди УПЦ МП поблизу Національного музею історії України, здати паспорти громадянина України та для виїзду за кордон, а також без дозволу слідчого не залишати меж Києва.

На даний час інша колегія цього суду слухає справу ще одного підозрюваного у цій справі Олексія Шемотюка, якого також за рішенням Шевченківського райсуду Києва було взято під вартою. Як і у випадку з Горбанем, народні депутати заявили про готовність взяти Шемотюка на особисті поруки. Зараз триває їхній виступ перед суддями.

Як повідомляв УНІАН, ряд народних депутатів, зокрема, Ігор Луценко, Оксана Корчинська, Олег Петренко, Олег Барна, висловили свою готовність взяти Горбаня на особисті поруки.

Архітекторів-киян Горбаня і Шемотюка поліція затримала у ніч на 25 січня за спробу підпалу релігійної споруди УПЦ МП, яка розташована поблизу Національного музею історії України.

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Вони стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної місцевості.

27 січня суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька обрала Шемотюку і Горбаню найсуворіший запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави в 2,2 млн грн кожному.

3 лютого біля Національного музею історії України до сотні активістів провели акцію з вимогою звільнити заарештованих архітекторів.