Лутковська розповіла про підготовку "правосуддя перехідного періоду" для Донбасу

Омбудсмен наголошує, що держава повинна належним чином підготуватися, аби звільнення Донбасу не стало «колапсом» для регіону.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що держава має врегулювати питання здійснення правосуддя перехідного періоду після звільнення Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це обмудсмен повідомила сьогодні на прес-конференції.

За словами Лутковської, офіс Уповноваженого напрацював концепцію в галузі прав людини задля подолання конфлікту на Донбасі на період 2018-2020 років.

Подолання наслідків окупації омбудсмен назвала обов'язковим напрямком для розуміння того, яким має бути майбутнє на Донбасі в плані прав людини, кримінальної відповідальності для тих, хто дозволив собі злочини проти людяності, що буде із статусом жертв конфлікту, і як державі готуватися до того, коли настане день припинення конфлікту.

«Є питання стосовно того, що буде з кримінальною відповідальністю... Людина, яка працювала вчителем в школі, викладала математику, і з тих чи інших сімейних причин не змогла переїхати на підконтрольну територію. Ми всі розуміємо: є старші родичі, є якась прив'язка до майна, якісь інші причини, просто немає куди їхати. Ця людина буде нести відповідальність за те, що працювала на окупованій території? З моєї точки зору, такої відповідальності не має бути для людини», - сказала Лутковська.

Читайте такожДата наступного звільнення українських заручників з Донбасу ще не визначена – омбудсмен

Але, як наголосила вона, при цьому має бути жорстка кримінальна відповідальність кожному, «хто дозволив собі порушення прав людини, і кожному, хто дозволив собі злочини проти людяності зараз на непідконтрольній території».

«Відповідно, яким чином це прописати? Мають бути певні межі. І ця концепція, над якою ми зараз працюємо спільно з правозахисниками, саме ці межі і визначає. Ми дуже хотіли б, щоб в результаті опрацювання цієї концепції вона була прийнята в якості закону в парламенті», - зазначила омбудсмен.

Також, на її думку, важливо було би, щоб ця концепція визначила, які ще законодавчі акти необхідні України заради того, аби після звільнення Донбасу запрацювало «правосуддя перехідного періоду».

Тому з цією метою, вважає Лутковська, треба визначити: «яким чином потрібно збільшити кримінальну відповідальність; як треба точніше визначити певні злочини, за які така кримінальна відповідальність наступатиме; яким чином визначити і заспокоїти тих людей, які не здійснювали злочини, але проживали на непідконтрольній сьогодні уряду України території; як буде з ними і як до них донести власне питання, що їхньої відповідальності не буде, і вони можуть не боятися того дня, який після того, коли Україна відновить контроль».

Також, підкреслила омбудсмен, треба визначити, «як діяти державі, і що має зробити держава задля того, щоб цей день не став певним колапсом в житті держави; хто буде правоохоронцем, на тій території, яка непідконтрольна сьогодні українському уряду».