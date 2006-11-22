Прокуратура повернула інформацію про тіло Гонгадзе до Інтерполу

Генеральна прокуратура України не отримувала від правоохоронних органів Словаччини матеріалів у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, коментуючи заяву народного депутата В’ячеслава ОЛІЙНИКА про те, що начебто він із-за кордону отримав інформацію про знайдення у Словаччині тіла невідомого чоловіка, яке може бути тілом вбитого українського журналіста Георгія Гонгадзе.

У зв’язку з цим в Генпрокуратурі зазначають, що в жовтні ц.р. надійшла інформація з МВС України, що начебто від Національного центрального бюро Інтерполу Словаччини отримано інформацію про виявлення кілька років тому трупа невідомого чоловіка, який начебто зовні нагадує за описами Г.Гонгадзе. Проте, як зазначають у Генпрокуратурі України, документи, що надійшли з МВС України, не були належним чином оформлені, а тому їх повернуто до НЦБ Інтерполу в Україні для перевірки та належного реагування. Водночас, як зазначили в Генпрокуратурі, від компетентних органів Словаччини не надходило клопотань в порядку міжнародно-правових домовленостей щодо проведення певних слідчих дій із зазначених питань.

Крім того, як зазначили в Генпрокуратурі, в процесі досудового слідства (у справі Гонгадзе – УНІАН) здобуто достатньо доказів, зокрема того, що виявлений в Україні труп є тілом Г.Гонгадзе.