Два десятки школярів після щеплення втрапили до лікарні

Учора у с. Строки Теофіпольського району Хмельницької області у загальноосвітній школі після проведення імуноглобулінного щеплння від вірусного гепатиту учням 4-9 класів у частини дітей з`явились симптоми запаморочення, головний біль, слабкість, підвищення температури.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до Теофіпольської центральної районної лікарні госпіталізовано 21 дитину віком від 10 до 15 років з діагнозом “медикаментозна реакція на щеплення”. Стан здоров`я госпіталізованих задовільний. За фактом події проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Хмельницькій області.