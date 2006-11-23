Бойко поїхав у Москву домовлятися про транзит

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО прибув до Москви для проведення переговорів щодо збільшення транзиту російської нафти і газу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на сьогодні заплановані зустрічі Ю.БОЙКА з головою правління ВАТ «Транснефть» Семеном ВАЙНШТОКОМ і головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, транзит нафти нафтопровідною системою України в січні-жовтні збільшився на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року. Транзит природного газу територією України в січні-жовтні скоротився на 3,8%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року.

Транспортування нафти нафтопровідною системою України в січні-жовтні скоротилося на 4,8%, а газу – на 4,4%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

У 2005 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 14,9%, або на 8199,8 тис. тонн, порівняно з 2004 роком, до 46698,0 тис. тонн.

У 2005 році транзит природного газу територією України скоротився на 0,5%, або на 0,7 млрд. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 136,4 млрд. кубометрів.

Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України, а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ "Укртранснафта".