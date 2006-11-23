Пугачова розповіла, чому вона не крутить роман з Мироненком

Свій попередній сольник в Палаці "Україна" Алла Пугачова дала аж три роки тому. З тих пір ціна квитків на її концерт виросла втричі. За місце в першому ряду доводилося платити 1500 гривень! Не зважаючи на таку дорожнечу, перед початком шоу в касі квитків не було. А спекулянти продавали їх взагалі втридорога. Але в залі був аншлаг. Почався концерт з 25-хвилинним спізненням. Весь цей час фанати Примадонни скандували: "Алла! Алла!"

Коли зазвучали перші акорди пісні "Ми приехали", і на сцені з`явилася зірка, зал заревів від захоплення. Алла Борисівна вийшла в традиційному чорному балахоні і замшевих чобітках на низьких каблуках. Говорять, після того, як у співачки почалися проблеми з ногами, вона відмовилася від шпильок. На сцені не було декорацій. Чорні куліси, стілець та стіл, на якому стояли дзеркало, свічка і келих з шампанським. Пугачова давно відмовилася від численного балету, зрозумівши, що люди хочуть подивитися тільки на неї як на живу легенду.

Після кожної пісні публіка нагороджувала знамениту співачку аплодисментами. Особливо бурхливо зустріли глядачі хіт 1980-х "Без меня тебе, любимый мой...". "Боже, яке щастя! - звернулася до прихильників зірка. - Я кожного разу боюся кудись їхати, думаю, що набридла. А ні, нічого!" Після третьої пісні Алла Борисівна заявила: "Щоб ви не пробиралися на сцену з квітами, я спущуся в зал. Квіточки зберу, погляну вам в очі. Та і ви мене розглянете, щоб потім просто слухати". І додала: "Хоча, знаєте, вже не важливо, що я співаю. Добре, що ще ходжу тут перед вами".

Як тільки зірка спустилася з сцени, до неї вишикувалася величезна черга. Кожен норовив вручити букет і чмокнути в щічку. Алла Борисівна спершу терпіла, а потім стала приймати квіти на відстані витягнутої руки. Дарували не тільки троянди, гвоздики і хризантеми. Примадонні піднесли декілька плюшевих іграшок, купу поліетиленових пакетів з подарунками і пляшку дорогого шампанського. Пугачова не розгубилася: "Пляшка - це добре!" Під час походу співачки в народ її супроводжували помічниця Олена і плечистий охоронець. Вони відганяли настирливих фанатів. "Я цих походів в зал боюся, - сказала Пугачова, повернувшися на сцену. - І тискають, і цілують, і плачуть... Це ровесниці мої плачуть, дурненькі. Мовялв, скільки років ми її знаємо, а вона все в коротеньких платтячках. А я, може, і хочу довге надіти, так не можу: не йде. Як надіну, відразу стаю схожою на члена парламенту!" Жартувала Примадонна не гірше, ніж співала. Схоже, зірці можна переходити на розмовний жанр. Армія її прихильників через це не скоротиться, зате артистка складе конкуренцію Євгенію Петросяну, Михайлу Задорнову і своєму улюбленцю Максиму Галкіну. До речі, про улюбленців. На концерті Пугачової з`явилися відразу два її фаворити. У залі сидів Андрій Данилко, а на сцену під кінець шоу вибігла Тіна Кароль з букетом екзотичних квітів.

У турі по Україні Пугачову супроводжує російський співак-початківець, випускник "Фабрики зірок-5" 19-річний Майк Мироненко, за розкручування якого зірка всерйоз узялася. "Він такий молодий, що годиться мені у внуки, - призналася Алла Борисівна, оголошуючи свого протеже. - Я з ним навіть роман не можу завести. Це аморально з мого боку!"

Під час останньої пісні глядачі встали. Народ не відпускав Примадонну з сцени, і вона виконала на біс два хіти.

Газета "Факты"