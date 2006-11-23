Українська співачка Марія БУРМАКА знайшлася.

Про це УНІАН повідомив її директор Віталій ПАСТУХ.

За словами директора, М.БУРМАКА сьогодні вночі сама йому зателефонувала з Єгипту.

Коментуючи ситуацію із зникненням, В.ПАСТУХ сказав, що виникла “життєва ситуація”, коли співачка вирішила на деякий час “залишитися з друзями, яких вона зустріла”, і була переконана, що попередила про це свій колектив. “Вона хотіла попередити, була впевнена, що зробила це, і зі спокійною душею залишилася на два дні”, - сказав В.ПАСТУХ.

За його словами, про своє “зникнення” співачка дізналася з новин й одразу сама зателефонувала директору. Найближчим часом М.БУРМАКА повернеться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, вчора ЗМІ поширили інформацію про зникнення М.БУРМАКИ у Єгипті. Зокрема, керівник прес-служби М.БУРМАКИ Володимир ГОРБАНЬ розповів, що співачка мала вилетіти з Хургади о 14.00 22 листопада, але так і не з’явилася на реєстрацію рейсу.

"Зранку (у середу, 22 листопада) за Марійкою приїхала машина. Вона сказала, що поїде погуляти, подивитися місцевість", - розповів В.ГОРБАНЬ. Після того, як співачка не прибула вчасно до аеропорту, її група та адміністратор В.ПАСТУХ намагалися вийти з нею на зв’язок, але безрезультатно, а потім відлетіли до Києва без М.БУРМАКИ.

Прес-секретар також повідомив, що друзі співачки звернулися до співробітників української міліції, але там їм відповіли, що можуть оголосити М.БУРМАКУ у розшук лише через три доби після її зникнення. Водночас він повідомив, що друзі співачки поки розшукують її "за своїми каналами".